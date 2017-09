Sécurité routière: Collomb veut externaliser les contrôles de vitesse

Gérard Collomb veut confier les contrôles de vitesse des automobilistes à des sociétés extérieures pour recentrer policiers

et gendarmes sur leurs missions de sécurité, indique samedi le ministre de

l'Intérieur dans un entretien aux quotidiens régionaux du groupe Ebra.



"Pour affecter gendarmes et policiers à leurs missions prioritaires d'enquête, de sécurité, le principe de confier les aspects matériels du contrôle de vitesse à des sociétés extérieures est une solution pertinente", juge le ministre, notamment dans le Progrès.



"Les communes le font pour les fourrières avec des délégations de service public et cela fonctionne", fait-il valoir.



G. Collomb assure néanmoins que la verbalisation des automobilistes en

excès de vitesse "restera de la compétence des policiers" et que les sociétés extérieures "seront rémunérées au forfait et pas en fonction du nombre de PV"



En 2016, la mortalité routière a augmenté pour la troisième année

consécutive (3.477 morts) après douze ans de baisse, une première depuis 1972.



Les principales causes d'accident restaient la vitesse excessive (facteur d'un accident mortel sur trois) et l'alcool (29% des accidents mortels).









