Segeco / LOU Rugby: Contrat renouvelé au Matmut Stadium de Gerland

Segeco renforce son partenariat pour 3 ans.



Le contrat qui lie Segeco et le LOU Rugby sera officiellement signé ce samedi à 16h30 dans l’Espace 1ère ligne du Matmut Stadium de Gerland, en présence de Jean-Loup Rogé, Président Directeur Général de Segeco et Yann Roubert, Président du LOU Rugby et ce à l’occasion du match LOU Rugby - Stade Français.



Depuis plus de 8 saisons, Segeco a choisi de s’allier au monde de l’ovalie en tant que partenaire de premier plan dans plusieurs championnats, du club national au club régional et local pour partager les valeurs de ce sport.



Segeco soutient notamment le LOU Rugby et l’accompagne depuis plusieurs années.



"Avec ce nouveau contrat, d’une durée de 3 ans, Segeco choisit de s’associer pleinement au projet de développement du LOU Rugby, en l’aidant à s’inscrire durablement en TOP 14" expliquent les deux parties.



Pour Segeco ce partenariat renforce son engagement au cœur du Rugby, un sport qui met à l’honneur les valeurs communes à son métier : « Le rugby promeut des valeurs fortes que l’entreprise peut s’approprier telles que les valeurs d’exemplarité, de solidarité, d’humilité, de collectif, de dépassement de soi » se félicite Jean-Loup Rogé, PDG de Segeco.



« Que ce soit sur le terrain ou dans une entreprise, on porte un projet commun, celui d’aller à la victoire. Ce que je trouve admirable dans le rugby, c’est la diversité des compétences et des talents qu’il fédère sur un terrain : l’efficacité dans la diversité, la force dans la différence et la complémentarité » poursuit-il.



Yann ROUBERT, Président du LOU Rugby se dit "à la fois heureux et honorés d’être accompagné par le groupe Segeco depuis 2010. Ce partenaire a été fidèle au fil des saisons et nous sommes heureux de grandir en leur compagnie. Alors qu’une nouvelle ère s’ouvre pour le LOU rugby dans notre nouveau stade, c’est une grande force de pouvoir s’appuyer sur un tel partenaire et nous espérons avoir de grands moments et de belles victoires à fêter ensemble dans le village Segeco ».



Acteur majeur de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil aux entreprises en région Auvergne- Rhône-Alpes, Île-de-France et Midi-Pyrénées Sogeco accompagne plus de 20 000 entreprises de toutes tailles.