Segeco absorbe le cabinet Brumm

Le groupe de consulting, d’audit, d’expertise comptable, de droit et de rapprochement d’entreprise dirigé par Jean-Loup Rogé, s’associe avec le cabinet d’avocats Brumm & Associés.



À compter de mi-juillet, Brumm & Associés devient ainsi une structure pluri-professionnelle de SEGECO.



L’année 2017 marque un tournant pour les professionnels du Droit et du Chiffre, avec notamment la parution des décrets d’application de la loi dite « Macron ».



Les avocats, experts-comptables, et l’ensemble des professions juridiques réglementées ont désormais la possibilité de conjuguer leurs compétences au sein de structure commune.



Le rapprochement de SEGECO et du cabinet Brumm & Associés fait écho à ce contexte nouveau, en offrant la possibilité à SEGECO de "se doter des moyens nécessaires pour faire face aux nouveaux défis du monde économique".



Fondé en 1974 par Richard BRUMM (photo), l'actuel premier adjoint de Gérard Collomb, Brumm & Associés a développé un savoir-faire reconnu en négociation et contentieux, au service des professionnels et des particuliers.



Cette nouvelle opération de développement s’inscrit dans la stratégie de SEGECO basée sur le "déploiement de spécialistes en proximité".



Objectif pour SEGECO: "renforcer son offre en Droit, en intégrant l’expertise d’un spécialiste reconnu en négociation et contentieux".