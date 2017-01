Sénat: Larcher (LR) règle ses comptes avec Collomb (PS) sur l'absentéisme

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a réglé mercredi ses comptes avec le sénateur-maire de Lyon Gérard Collomb (PS), qui s'était plaint que les pénalités appliquées pour absentéisme à la Haute Assemblée aient fait tomber ses revenus à 4.000 euros par mois.



"Est-ce qu'on peut être maire de Lyon à temps plein et sénateur à temps

plein?" a demandé Larcher en présentant ses voeux aux membres de

l'Association des journalistes parlementaires.



"II semble que non, puisque

c'est lui-même, M. Collomb, qui le dit", a-t-il poursuivi.



"Et si quelqu'un ne peut pas exercer les deux mandats, il a la liberté de

ne pas les exercer, c'est un choix", a asséné l'élu des Yvelines.



"Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de

Lyon et président de la métropole. Je suis donc tombé à 4.000 euros par mois", avait lâché G. Collomb auprès du Point, en se plaignant de sanctions

appliquées par le Sénat pour absentéisme.



"Ce que M. Collomb nous dit constitue une sorte d'hommage à la réforme que nous avons définie ensemble au Sénat", a poursuivi M. Larcher. Celle-ci,

appliquée depuis plus d'un an, frappe directement les absents récidivistes au

portefeuille.



Il a précisé que les questions d'actualité sont maintenant suivies par plus de 75% des sénateurs, et que le taux de présence en commission est de plus de 80%.



Larcher a par ailleurs réfuté l'excuse avancée par G. Collomb, un agenda

"impossible à organiser". "Les questions au gouvernement sont fixées deux mois avant le début de la session, les commissions siègent tous les mercredis matin, et pour les votes solennels, c'est la conférence des présidents qui les fixe, trois semaines ou un mois à l'avance", a déclaré Gerard Larcher.







