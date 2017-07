"Sept projets d'attentat" déjoués depuis le début de l'année 2017 (Collomb)

Sept projets d'attentat ont été déjoués depuis le début de l'année 2017, un chiffre qui justifie une sixième prolongation de l'état d'urgence avant l'instauration d'une loi renforçant la lutte contre le terrorisme, a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.



"Depuis le début de l'année, nous avons déjà déjoué sept attentats qui

auraient pu faire beaucoup de morts", a déclaré sur CNews le ministre, qui a

présenté mercredi devant la commission des lois du Sénat la future loi antiterroriste.



Il a notamment évoqué l'arrestation à Marseille de deux hommes "qui juste

avant les élections menaçaient de commettre un attentat qui aurait pu être terrible."



Dix-sept projets avaient été déjoués en 2016, selon l'ex-Premier ministre

Bernard Cazeneuve. Cinq attaques ont cependant eu lieu depuis le début 2017, certaines ratées, mais l'une d'entre elles ayant conduit à la mort d'un policier, Xavier Jugelé, sur les Champs-Elysées le 20 avril.



L'objectif est d'essayer de sortir de l'état d'urgence,", a rappelé Gérard Collomb, mais "en attendant que cette loi soit votée, elle le sera à l'automne, il faut prolonger l'état d'urgence".



La nouvelle prolongation de l'état d'urgence, mis en place au soir des

attentats du 13 novembre 2015, doit être définitivement adoptée jeudi à

l'Assemblée.



Cette prolongation de six mois devrait être la dernière, Emmanuel Macron ayant confirmé au Congrès sa levée au 1er novembre, après l'adoption d'une loi antiterroriste gravant plusieurs de ses mesures dans le droit commun.



Douze organisations dont Amnesty International France, Human Rights watch, la Ligue des droits de l'Homme et le syndicat de la magistrature (SM, gauche) ont appelé mercredi les députés à ne pas voter la prolongation de l'état d'urgence et l'ensemble des parlementaires à rejeter la loi renforçant la lutte contre le terrorisme censée la remplacer.



L'ancien garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas estime également

que l'état d'urgence "doit maintenant s'arrêter", car il n'est "plus efficace"

ni "utile" ou "adapté" à ses yeux, dans une tribune publiée par L'Express

mercredi.



Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs affirmé que le projet de loi

antiterroriste prévoirait la fermeture de mosquées faisant l'apologie du

terrorisme pour une période de six mois renouvelable.



"Aujourd'hui il y en a trois que l'on souhaite fermer (...) Depuis le début

de l'état d'urgence, on en a fermé 16 autres", a-t-il ajouté.







