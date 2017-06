Sex-tape de Valbuena: décision le 11 juillet sur la validité de l'enquête

L'avocat général a préconisé mardi la

validation de l'enquête dans l'affaire de tentative de chantage à la sex-tape

contre le footballeur Mathieu Valbuena et la Cour de cassation rendra sa décision le 11 juillet.



Mi-décembre dernier, la cour d'appel de Versailles a validé des écoutes

litigieuses entre le maître-chanteur, qui avait appelé Valbuena en affirmant

détenir une vidéo intime du joueur de l'Olympique lyonnais, en partance pour le club turc de Fenerbahçe, et un policier qui avait joué le rôle

d'intermédiaire.



Mis en examen dans cette affaire, Karim Benzema et son ami d'enfance Karim Zenati, ont formé un pourvoi en cassation.



Au coeur des débats lors de cette audience, la première à se tenir

publiquement dans cette affaire, la question de la "loyauté" de l'intervention du policier.



Pour l'avocat de MM. Benzema et Zenati, le commissaire de police a eu un "rôle très actif". "C'est lui le premier qui parle de contrepartie", a plaidé

Me Patrice Spinosi, pour qui il y a eu "provocation à l'infraction".



"Absurde", a répliqué l'avocat de Mathieu Valbuena, Frédéric Thiriez, par ailleurs ancien président de la Ligue professionnelle de football (LFP).

L'infraction était "déjà constituée" lorsqu'est intervenu le policier, le 20

juin 2015.



Estimant qu'il n'y a "jamais eu d'intervention déloyale", l'avocat général Patrick Bonnet a préconisé le rejet du pourvoi et donc la validation de l'enquête.



La décision sera rendue le 11 juillet.



L'affaire avait débuté en juin 2015, lorsque Valbuena avait reçu un appel

d'un maître-chanteur, qui lui proposait de trouver un arrangement, sans

évoquer le montant à payer, conduisant l'international français à déposer plainte.



Un mois plus tôt, Djibril Cissé avait fait part à Valbuena de "murmures", en évoquant l'existence de cette vidéo supposément compromettante. Il a été mis en examen fin février.



L'enquête avait permis d'identifier les cerveaux présumés de l'entreprise

de chantage, Mustapha Zouaoui et Axel Angot, qui gravitent depuis des années autour des footballeurs, ainsi que le corbeau présumé, Younès Houass.



Zouaoui et Angot s'étaient ensuite tournés vers Karim Zenati, un ami de

Benzema, afin que l'attaquant du Real Madrid pousse Valbuena à payer.



Ils ont été mis en examen pour tentative de chantage ou complicité et

participation à une association de malfaiteurs.





Avec AFP