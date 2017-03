Signature du Pacte métropolitain d’innovation entre l'état et le Grand Lyon

Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon, et Philippe Blanquefort, Directeur régional Auvergne Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts ont signé ce lundi le pacte métropolitain d’innovation de la Métropole de Lyon.



Pour rappel, le Pacte État Métropoles signé le 6 juillet dernier par le Premier Ministre et les Présidents des 15 métropoles françaises a constitué une nouvelle étape de la réforme territoriale.



Il doit permettre aux métropoles d’affronter la concurrence entre métropoles mondiales, favoriser leur rôle de locomotive de l’économie nationale, donner aux métropoles les moyens de répondre aux besoins de leur population.



Doté d’une enveloppe de 150 millions d’euros (via le Fonds de Soutien à l’Investissement Local), ce pacte devait faire l’objet d’un document contractuel pour chacune des métropoles courant 2017.



Le Pacte Métropolitain d’innovation de la Métropole de Lyon concerne 11 projets d’innovation et représente une enveloppe de 12,9 millions d’euros.



Parmi ces projets, des projets liés à la ville intelligente et aux mobilités...transformation de l’axe A6/A7, l'Anneau des sciences, mais aussi des projets numériques : Big Data, Neda, Institut Smard Grids…



Également des projets liés à la transition énergétique et à l’environnement : accompagnement des acteurs économiques sur la Vallée de la Chimie, dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques, réhabilitation très performante du logement social



Enfin des projets liés à l’excellence économique et rayonnement comme la cité de la gastronomie , Neurocampus, Axel One Campus, etc …



" A travers ce pacte, l’Etat reconnait notre capacité d’innovation, d’expérimentation, et le rôle de la Métropole de Lyon comme locomotive et moteur de croissance de son territoire », a déclaré Gérard Collomb, le président du Grand Lyon a l'occasion de cette signature.



Source Métropole de Lyon