Sirha : l’accès en transports en commun fortement recommandé

Eurexpo met en place un dispositif exceptionnel pour accueillir les 200 000 visiteurs professionnels et exposants du Sirha (Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation), et recommande l’utilisation des transports en commun.



L’accès à Eurexpo en transports en commun est très fortement recommandé.



Des moyens importants ont été mis en place par le Sytral pour faciliter les accès :

- De Lyon Centre : Métro D jusqu’à Grange Blanche + Tram T5 (toutes les 6 minutes 30)

- De Lyon Part-Dieu : Tram T3 jusqu’à Vaulx en Velin La Soie + Bus Ligne 100 Direct Eurexpo (toutes les 3 à 4 minutes)

- De Lyon Perrache : Tram T2 jusqu’à Grange Blanche + Tram T5 (toutes les 6 minutes 30)



Pour l’occasion, le plan accessibilité "très grand salon" a été activé



Un comité de pilotage rassemblant tous les acteurs lyonnais de l’accessibilité s’est fortement mobilisé pour mettre en place un dispositif d’information préventif (messages sur les sites internet Eurexpo, Sirha et

OnlyMoov, ainsi qu'à la fin de chaque flash-info sur Lyon 1ère



Les visiteurs professionnels doivent privilégier les transports en commun qui mettent Eurexpo à seulement 30 à 40 minutes de Lyon centre.



Le plan neige a été prévu avec les services de la voirie en cas d’intempéries.