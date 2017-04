Soirée électorale 2.0 avec Lyon 1ère et Rue89Lyon dimanche

Soirée spéciale élection présidentielle dimanche avec Rue89Lyon et Lyon 1ere: à suivre exclusivement sur les réseaux sociaux Twitter et FaceBook....résultats, analyses et réactions des principaux ténors politiques lyonnais en vidéo...



Dimanche soir, on vous interpelle sur votre smartphone dès que ça bouge dans les permanences ou à la préfecture !



Alors gardez votre téléphone à portée de mains !



Les alertes à programmer:

twitter

@Rue89Lyon

@Lyon1ere



FaceBook

Rue89Lyon

gerald.bouchon