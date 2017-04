Sortie de conflit aux TCL: la grève du 2 mai n'aura pas lieu

La CGT a été reçu ce jeudi par la direction des TCL afin de trouver une issue au conflit.



La direction de l’entreprise a rouvert des négociations au niveau de l’unité de transport d’Oullins afin de trouver un accord



"En l’état, le rassemblement du 2 mai 2017 n’est plus d’actualité. Nous remercions l’ensemble des salariés de l’entreprise et notamment ceux d’UTO, qui par leur mobilisation, ont permis cette issue favorable" souligne le syndicat CGT dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere.



"La CGT ne signe pas pour autant un chèque en blanc à la direction de Keolis Lyon et restera attentive et constructive aux relations futures".



Le conflit portait sur les cas d'un salarié malade et d'un délégué syndical menacé de mutation.



Pas de grève mardi mais lundi le Reseau TCL sera fermé pour cause de fête du travail