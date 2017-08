Sylfen annonce un plan de recrutement en Rhône-Alpes

SYLFEN lance le développement de son système innovant de stockage de l’énergie par hydrogène pour les bâtiments, le Smart Energy Hub.



Grâce à une conception modulaire et industrielle, ce développement aboutira au lancement en région d’une ligne de production moderne et compétitive répondant aux besoins d’un marché international en pleine croissance.



Pour réussir cette étape clé dans le développement de SYLFEN, la start-up recrute des ingénieurs et techniciens de talent.



Parmi les postes clés à pourvoir, Sylfen cherche notamment un(e) Responsable Technique, un(e) Technicien Prototypiste, trois Ingénieurs R&D, un(e) Ingénieur de Modélisation.



Ces postes sont à pourvoir pour le début Octobre 2017, et seront localisés à Grenoble ou à Chambéry.



La société recherche également des étudiants en contrat d’apprentissage dans les métiers de l’automatisme industriel et de développeur informatique.



Pour découvrir et candidater à ces ouvertures de postes, ou pour soumettre une candidature spontanée, rendez-vous sur :http://sylfen.com/fr/equipe/nous-rejoindre/.



SYLFEN est une startup fondée en Juin 2015, développant un système de stockage et pilotage de l’énergie à destination des bâtiments et quartiers innovants.



SYLFEN a gagné plusieurs prix : BigBooster, EDF Pulse, Concours Mondial de l’Innovation, Le Monde Smart Cities.