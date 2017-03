Syrie: Handicap International dit "stop au massacre" de civils

Plus de 300.000 morts, un million de blessés et des millions de réfugiés : pour "arrêter le massacre" de civils en Syrie, Handicap International lance mardi à Lyon une campagne, "Stop Bombing Civilians !", accompagnée d'une exposition, à l'occasion du 6e anniversaire du conflit.



L'ONG a pour objectif de réunir un million de signatures sur le site

www.handicap-international.fr/signez-petition, pour remise aux décideurs

politiques en septembre 2018. Elle donne également rendez-vous au public mardi soir place Bellecour, au centre de Lyon, pour soutenir les victimes de ce conflit.



L'image d'une prothèse sera symboliquement projetée sur la statue de Louis XIV qui trône sur la place.



Après 30 ans de combat contre les mines antipersonnel et les bombes à

sous-munitions qui ont abouti à deux traités d'interdiction, l'association

renouvelle "son appel massif à la société civile pour faire pression sur les États".



Une exposition photo, "Bombardés, histoires de vies à reconstruire", qui

donne la parole à des victimes civiles syriennes des bombardements, accompagne mardi et mercredi à Lyon le lancement de la campagne.



Le photographe français Philippe de Poulpiquet s'est rendu en janvier au Liban et en Jordanie auprès

des réfugiés.



L'exposition tournera ensuite à Paris et dans d'autres villes.



Depuis 2012, l'ONG, dont le siège est à Lyon, a apporté son assistance à plus de 900.000 personnes blessées, handicapées, âgées ou isolées dans les

pays affectés par le conflit syrien: en Syrie même, en Irak, en Jordanie et au

Liban.



L'association mobilise aujourd'hui plus de 500 professionnels dans la

région.



La coordinatrice des "programmes Syrie" de Handicap International, Mélanie Broquet, sera présente place Bellecour ainsi que Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de l'association, et Xavier du Crest de Villeneuve, directeur de Handicap International France.



Avec AFP