TCL: BIEN ANTICIPER LA RENTREE SCOLAIRE

La rentrée scolaire est une période riche en démarches administratives en tout genre.



Comme chaque année, le réseau TCL incite les parents d’élèves à anticiper leurs démarches administratives en souscrivant le(s) abonnement(s) de leur(s) enfant(s) dès maintenant et ainsi, pouvoir profiter de l’été l’esprit tranquille !



Destiné aux scolaires, collégiens et lycéens, l’abonnement Pass Scolaire peut être souscrit uniquement par correspondance.



Les 47 500 abonnés scolaires ont reçu courant mai, à leur domicile, le formulaire pour le renouvellement de leur abonnement. Après avoir rempli le document et joint les pièces nécessaires selon la situation de l’enfant, les parents ont le choix de procéder au règlement soit en une fois par chèque bancaire, soit par prélèvement automatique.



Les parents d’enfants qui ne sont pas encore abonnés TCL peuvent se procurer le formulaire d’abonnement dans leur établissement scolaire ou le télécharger directement sur tcl.



Pour ne plus avoir à renouveler ses démarches chaque année, il est possible de souscrire à un abonnement jusqu’à 16 ans !