TCL: NOUVEAUTES DANS LE SECTEUR QUINCIEUX, MONTANAY, NEUVILLE-SUR-SAONE ET ST-GERMAIN-AU-MONT-D’OR !

Deux fois par an, une commission d’adaptation de l’offre se réunit pour élaborer des propositions visant à adapter le réseau TCL à l’évolution des déplacements et optimiser l’offre.Ces adaptations sont le résultat d’un travail de concertation entre le SYTRAL, son délégataire Keolis Lyon et les élus des communes concernées.Des mesures d’adaptation d’offre seront aisi effectives à compter du lundi 6 marsLe changement est marqué par la réorganisation du secteur Quincieux, Montanay, Neuville-sur-Saône et St-Germain-au-Mont-d’Or pour "optimiser l’offre de transport, simplifier la desserte et la rendre plus lisible, tout en l’adaptant au plus près des besoins des habitants" selon le Sytral.LIGNE 96 : QUINCIEUX < > ST-GERMAIN-AU-MONT-D’OR < > NEUVILLE-SUR-SAONELa ligne 96 desservira désormais la ville de Quincieux, en substitution de la ligne 92, dans le but de simplifier les itinéraires tout en maintenant les arrêts actuels :• horaires identiques du lundi au vendredi en période scolaire et pendant les vacances• correspondances renforcées avec les principaux TER en gare de St-Germain-au-Mont-d’Or depuis Quincieux et Neuville-sur-Saône avec la ligne 96• derniers départs plus tardifs le soir• correspondances avec les autres lignes TCL en direction de Lyon (40, 43,70) au départ de Neuville-sur-Saône• desserte scolaire maintenue à l’identique avec des services spécifiques.LIGNE 97 : NEUVILLE-SUR-SAONE < > MONTANAYLa ligne 97 relie dorénavant Montanay à Neuville-sur-Saône du lundi au samedi.Des horaires identiques du lundi au vendredi en période scolaire et pendant les vacances, avec des renforts spécifiques les jours scolaires qui offrent un accès direct aux établissements de Neuville-sur-Saône.Pour informer les habitants de ces évolutions, des dépliants sont distribués depuis le début de semaine dans les boîtes aux lettres des 4 communes concernées.Tous les détails de chacune des lignes disponibles sur www.tcl.fr