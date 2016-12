TCL: des modifications de lignes dès le 2 janvier 2017

Deux fois par an, une commission d’adaptation de l’offre se réunit pour élaborer des propositions visant à adapter le réseau TCL à l’évolution des déplacements et optimiser l’offre, tout en répondant aux nouveaux besoins des clients.



Ces adaptations sont le résultat d’un travail de concertation entre le SYTRAL, son délégataire Keolis Lyon et les élus des communes concernées.

Ces mesures d’adaptation d’offres seront effectives à compter du lundi 2 janvier.



La ligne T4 est renforcée...En septembre 2016, le trafic quotidien de la ligne T4 dépassait 85 000 voyages par jour, soit 35% au- dessus des prévisions réalisées dans le cadre du projet d’extension. En attendant l’arrivée en 2018 du nouveau matériel roulant de grande capacité (rame de 43 mètres), une rame supplémentaire circulera aux heures de forte affluence, soit 8 trajets supplémentaires.



L’offre sera également renforcée les samedis matins avec une fréquence de 7,5 minutes sur la ligne T4 pour améliorer la desserte du marché des Minguettes.



Pour optimiser la desserte TCL dans la commune de Lissieu, l’itinéraire des lignes 21 et 61 évolue.



Avec 3 variantes d’itinéraires possibles, la ligne 61 pouvait sembler complexe et peu lisible. Ainsi, le nouvel itinéraire reliera la Gare de Vaise à Lissieu Montluzin sur l’ensemble de la semaine. L’offre de la commune est densifiée du fait du prolongement des trajets partiels de Porte de Lyon jusqu’à Lissieu-Montluzin, soit 16 trajets supplémentaires par jour. Les fréquences proposées en direction de Gare de Vaise sont portées à 10-20min en heure de pointe du matin et à 15-35min en heure de pointe du soir.



La ligne 21 sera dorénavant prolongée à Saint-Germain Gare pour assurer la liaison avec Lissieu ainsi que la desserte de Chasselay.



Les horaires d’arrivée de la ligne 21 à la Gare de Saint-Germain ont été adaptées aux horaires TER pour améliorer les correspondances aux heures de pointe.



Le week-end, la ligne 21 conserve son offre actuelle avec un terminus partiel à Limonest Cimetière.



Tous les détails de chacune des lignes disponibles sur www.tcl.fr