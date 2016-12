TCL: encore des perturbations matin et soir vendredi

En raison d’un mouvement social concernant le métro, le réseau TCL sera perturbé le vendredi 23 décembre



MATIN :



METRO : La ligne D circulera à partir de 5h30.

Des navettes bus relais circuleront de Gare de Vaise à Perrache et de Gare de Vénissieux à Grange Blanche :



SOIREE :



METRO : Les lignes A, B et C fermeront à partir de 23h



Toutes les autres lignes circuleront normalement.