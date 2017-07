TCL: les fiches horaires ne rempliront plus les poubelles

L’information, et plus particulièrement les horaires des lignes de métro, tramway et bus, est au cœur des attentes des clients du réseau TCL.



Pour répondre aux demandes des voyageurs sur la personnalisation des horaires, et devant l’impact environnemental des rééditions à chaque ajustement des temps de parcours ou des niveaux d’offre, les fiches horaires évoluent vers un format sur mesure.



Ainsi à compter du 10 juillet 2017, les fiches ne seront plus disponibles en libre-service mais les clients auront plusieurs possibilités pour trouver les horaires à l’arrêt ou la fiche horaire complète de leur ligne :



Sur le site tcl.fr : consultation des horaires par arrêt et téléchargement des fiches horaires depuis la rubrique HORAIRES.

A noter que l’ergonomie de cette espace sera simplifiée dans le courant de l’été pour faciliter la lisibilité et compréhension des informations.



Sur l’appli TCL : consultation en temps réel des 2 prochains horaires de passage des lignes à l’arrêt grâce à la cartographie.



En agence commerciale : consultation des horaires et impression des fiches horaires en libre-service.



En relais info service : sur demande auprès d’un agent d’accueil.



Auprès des conseillers d’Allô TCL : envoi des fiches horaires sur simple demande, par courrier postal ou par mail.