TCL: quelques perturbations à prévoir ce MARDI 12 septembre

En raison du mouvement social national contre la réforme du code du travail en particulier, le réseau TCL sera légèrement perturbé ce mardi 12 septembre :



Les lignes A, B, C et D du métro circuleront normalement



Les lignes de funiculaire F1 et F2 circuleront normalement



La ligne T1 DU tramway circulera avec une fréquence de 7 minutes au lieu de 6 minutes

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 7 minutes toute la journée

Les lignes T3, T4 et T5 circuleront normalement



Les lignes de bus suivantes circuleront avec une fréquence allégée : 8, 17, 63, 88 et S9

Toutes les autres lignes circuleront normalement y compris les lignes Junior Direct