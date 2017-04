TRANSFERTS – Dave Labrecque arrive à Lyon

Joueur bien connu du championnat de France, l’attaquant Quebecquois de 27 ans, Dave Labrecque, s’est engagé avec le LHC Les Lions.



Après Olivier Richard et Fabien Kazarine, Mitja Sivic et Eric Medeiros tiennent leur 3e recrue de l’intersaison en la personne de Dave Labrecque.



Ancien coéquipier de Mitja Sivic à Briançon, la signature du champion de France en titre est un joli coup réalisé par le staff Lyonnais.



Mais avant d’arriver en France, Dave Labrecque a fait ses armes dans son pays natal.



Saison après saison, il gonfle ses statistiques sous les couleurs de différentes équipes canadiennes (Séminaire St-François Blizzard, Shawinigan Cataractes, Québec AssurExperts et Thetford Mines Isothermic) et remportera même le titre de champion de LNAH lors de sa dernière saison outre-Atlantique.



Pour couronner le tout, il a été drafté en 153e position par les Philadelphia Flyers, mais ne jouera jamais en NHL. Finalement, il quitte son pays natal pour la France et Briançon en 2012.



En effet, cela fait désormais plusieurs saisons que Dave Labrecque sévit sur les patinoires françaises.



A Briançon, il est auteur dès sa première saison de 33 points en 26 matchs de saison régulière ainsi que de 12 points en 8 matchs de Playoffs.



Cette même année, il commencera sa moisson de titres hexagonaux en remportant la coupe de France avec les Diables Rouges.



Il passera encore un cap la saison d’après en inscrivant 50 points en 25 matchs de saison régulière et 26 en 15 matchs de Playoffs, conduisant ses coéquipiers au titre de Champion de France.



Il terminera d’ailleurs la saison en étant le joueur avec le plus d’assistances. Promu assistant-capitaine, Dave Labrecque va terminer son aventure Briançonnaise sans titre, mais avec une belle saison tout de même : 31 points en 25 matchs de saison régulière et 5 points en 8 matchs de Playoffs terminent d’asseoir sa réputation et lui permettent de partir à Grenoble.



Avec les Bruleurs de Loups, il va connaître une saison plus compliquée durant laquelle il inscrira 13 points en 16 matchs de saison régulière et aucun en phase finale.



Après cette expérience un peu décevante, il décide de retrouver Luciano Basile à Gap pour la saison 2016/2017.



Tout de suite, il retrouve ses sensations et démarrent la saison en trombe mais, malheureusement, il sera stoppé par une blessure qui l’empêchera de s’exprimer comme il le souhaite.



En ne disputant que 19 matchs de saison régulière, il réussit tout de même à inscrire 21 points et terminera la saison en remportant son deuxième titre de champion de France.