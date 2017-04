TRANSFERTS – Deux départs et une arrivée chez Les Lions

Arrivés à Lyon en début de saison, Sébastien Raibon et Sébastien Valade vont quitter le groupe Lyonnais. Olivier Richard arrive comme nouveau back-up.



Arrivé en tant que back-up, Raibon aura eu un rôle bien plus important que celui de simple doublure de Matija Pintaric.



Le constat est simple, Sébastien Raibon n’aura jamais déçu, que cela soit par ses performances sportives, son professionnalisme ou son comportement en dehors de la glace.



Quelques chiffres illustrent bien ces performances. En 11 matchs de saison régulière, il aura encaissé 2,33 buts en moyenne et réalisé un pourcentage d’arrêt de 91,8%.



Loin de ne disputer que des petits matchs, Sébastien Raibon a notamment gardé la cage des Lions lors du dernier derby face à Grenoble ou pendant les matchs 3 et 4 des Playoffs durant lesquels il aura impressionné malgré les revers des Lions.



De son côté, Sébastien Valade n’aura pas vraiment pu exprimer ses qualités sur la glace. Du haut de ses 21 ans, l’ancien défenseur d’Angers était venu à Lyon dans l’espoir de progresser et gagner du temps de jeu au fil de la saison.



Finalement, il n’a pu disputer que 15 matchs avant de se blesser gravement et d’être indisponible pour le reste de la saison.



Malgré cette saison difficile, il aura toujours eu un comportement irréprochable au sein du vestiaire et avec l’ensemble du personnel du LHC Les Lions.



Arrivé en provenance d’Anglet, Olivier Richard va connaître sa première expérience au plus haut niveau national avec le LHC Les Lions.



Auteur de bonnes performances en junior avec les différents clubs dans lesquels il est passé (Angers, HC74, Mont-Blanc, Anglet), il compte également quelques matchs de D1 disputés avec l’Hormadi.



Avec Les Lions, Olivier Richard va donc faire le grand saut et jouer dans une équipe de LIGUE MAGNUS pour la première fois. En tant que back-up, il aura l’occasion de progresser et de montrer l’étendue de son potentiel au cours d’une longue saison durant laquelle Les Lions auront besoin de lui plus d’une fois.