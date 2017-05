TRANSFERTS – Jaka Ankerst vient renforcer l’offensive des Lions

A 28 ans, l’attaquant international Slovène Jaka Ankerst va faire son retour parmi l’élite française après des passages à Briançon et Amiens.



Un nouvel international Slovène va rejoindre Les Lions, cette fois, il s’agit d’un joueur offensif de 28 ans, Jaka Ankerst.



A Lyon, il connaitra son 3e club français après des passages à Briançon et Amiens.



Avec les Diables Rouges, il a disputé 3 saisons au cours desquelles il n’a fait qu’améliorer ses statistiques : auteur de 7 points en 16 matchs de saison régulière, il ajoute 3 points en 4 matchs de Playoffs lors de la saison 2010-2011.



Il revient ensuite entre 2013 et 2015 où il va augmenter son nombre de points (43 points en 50 matchs de saison régulière, 19 points en 23 matchs de Playoffs en deux saisons) et remporter le titre de champion de France en 2014.



Des titres de champion, il en a également gagné dans son pays natal en 2013 avec l’Olimpija Ljubjana et la saison dernière avec le HDD Jesenice au terme d’une saison réussie (18 points en 18 matchs de saison régulière, 9 points en 9 matchs de Playoffs).



Jaka Ankerst a également porté à de nombreuses reprises le maillot de la sélection Slovène. Notamment lors des championnats du monde en 2011 et 2014, au cours duquel il a remporté une médaille d’or.



A 28 ans, l’ailier Slovène se lance donc un nouveau challenge et a choisi le LHC Les Lions pour retrouver les patinoires françaises, sur lesquelles il retrouvera certainement vite ses repères.