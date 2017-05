TRANSFERTS – Jordan Sims, nouvel attaquant des Lions

Agé de 27 ans, le centre américain Jordan Sims va traverser l’Atlantique pour rejoindre les rangs Lyonnais.



Pour la première depuis plusieurs saisons, l’effectif Lyonnais va compter un joueur américain en la personne de Jordan Smith.



Passé par la NCAA, l’ECHL et même l’AHL, l’attaquant d’1,80m pour 84 kg va découvrir la France la saison prochaine.



Avant cela, il a réalisé de nombreuses saisons intéressantes. Entre 2010 et 2014, il s’illustre en NCAA avec l’université du Connecticut : lors de sa meilleure saison, il inscrit 31 points en 37 matchs (10 buts, 21 assists).



Par la suite, il s’illustrera en ECHL lors de la saison 2015-2016 avec les Evansville IceMen, il n’inscrira pas moins de 46 points en 64 matchs et découvrira même l’AHL, antichambre de la NHL, avec les San Jose Barracuda.



La saison dernière, Jordan SIms a retrouvé l’ECHL avec les Cincinatti Cyclones où il inscrira 44 points en 59 matchs (15 buts, 29 assists).



Après toutes ces saisons sur son continent, il a donc de décidé de se lancer un nouveau défi en venant découvrir le championnat de France avec les Lions.