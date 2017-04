TRANSFERTS – Matija Pintaric ne restera pas au LHC

Après une saison exceptionnelle, le gardien Slovène va quitter le LHC Les Lions et tenter de franchir un nouveau palier dans sa carrière dans un nouveau club.



La saison de Matija Pintaric au LHC a été exceptionnelle, extraordinaire...avec 2,26 buts encaissés en moyenne et 93,3% d’arrêt en 34 matchs de saison régulière, faisant de lui le meilleur gardien de la saison.



D’ailleurs, la LIGUE MAGNUS ne s’est pas trompée au moment de remettre les récompenses individuelles en lui réservant le trophée Jean Ferrand.



Matija Pintaric aura également été impressionnant en Playoffs.



En écœurant les attaquants bordelais, il a été l’artisan de l’unique victoire Lyonnaise dans la série mais n’aura pas pu empêcher l’élimination.

Notamment à cause d’une blessure le privant des deux matchs disputés à Charlemagne.



Après une saison, Matija Pintaric va quitter le club et tenter une nouvelle aventure dans un autre club.



Malgré la volonté affirmée du LHC Les Lions de conserver son gardien, ses performances ont attisé les convoitises des clubs les plus réputés, conduisant aujourd’hui à son départ.