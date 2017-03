TRANSFERTS : Thomas Roussel continue avec Les Lions

Assistant-capitaine et défenseur d’expérience, Thomas Roussel a décidé de prolonger l’aventure avec les Lions la saison prochaine.



Après la prolongation d’Arturs Mickevics, un autre pilier de l’effectif Lyonnais a décidé de continuer entre Rhône et Saône.



Auteur d’une excellente saison, sa solidité défensive et son expérience ne seront pas de trop pour permettre aux gones de progresser encore la saison prochaine.



Pré-sélectionné avec l’équipe de France pour les championnats du monde, les performances de Thomas Roussel ne sont pas passées inaperçues. A tel point qu’il a refusé d’autres offres, privilégiant la poursuite de son aventure Lyonnaise l



« Je suis très content de rester à Lyon, on a passé une bonne saison et j’avais le souhait de rester parce que j’ai bien aimé la façon de travailler des coachs, ils voulaient également me garder donc on s’est rapidement mis d’accord. C’est vrai que j’ai eu d’autres propositions mais je voulais rester ici parce que je pense qu’on pourra faire encore mieux. L’année dernière, les coachs ont eu peu de temps pour faire l’équipe et préparer la saison donc là, avec plus de temps, ce sera intéressant de voir ce qu’on peut faire, c’est un challenge intéressant. On peut faire mieux et faire progresser le club » explique le joueur.



Avec 8 points inscrits (8 assistances) et un +/- de +13 démontrant encore son importance, Thomas Roussel s’inscrit donc dans le projet Lyonnais porté par Mitja Sivic, qui se félicite de cette resignature :



« C’est un joueur d’expérience qui a fait une excellente saison. J’ai déjà joué contre lui et je sais que c’est très difficile : il patine, il frappe, il est très solide ! Il sera un élément très important de notre défense la saison prochaine, il fait partie des meilleurs défenseurs français à mon avis. C’est quelqu’un de bien, un leader, il sait rester calme mais quand il faut frapper il sait faire. Il sera très important pour nous ».



"Encore une fois, la prolongation d’un cadre montre la volonté du LHC Les Lions de continuer à progresser et de poursuivre sur la voie tracée par cette belle saison 2016/17" commente le club dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere