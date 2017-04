TRANSFERTS – Valentin Michel reste au LHC

Après une première saison aboutie, l’attaquant des Lions va poursuivre son aventure au LHC Les Lions.



C’est une des révélations de la saison. Pas forcément attendu au départ, Valentin Michel a su s’imposer et réaliser une saison très complète pour aider Les Lions à performer.



A 26 ans, le natif de Compiègne a réalisé sa meilleure saison en inscrivant 20 points en 43 matchs de saison régulière (10 buts, 10 assists). A cela, il a ajouté 1 assist en Playoff face aux Boxers de Bordeaux.



Mais au-delà de ses performances, c’est l’attitude de l’ancien Strasbourgeois qui a impressionné.



Volontaire, plein d’énergie et de détermination, ses présences sur la glace sont toujours accompagnées de beaucoup d’envie. Il a également prouvé toute son importance sur les unités spéciales, notamment les infériorités numériques sur lesquelles il est devenu, au fur et à mesure de la saison, un élément primordial.



Enfin, Valentin Michel est rapidement devenu un élément important du vestiaire "par sa motivation et son sens du collectif" Nul doute qu’il aura un rôle clef dans la réussite des Lions 2017-2018" souligné le LHC dans un communiqué