Tempête et neige sur Auvergne Rhône-Alpes

Dans le cadre des précipitations en cours apportées par la tempête « Zeus » qui affectent la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la limite-pluie neige baisse en cours d'après-midi jusqu’à 800 à 1000 m en soirée.En milieu de nuit, la limite pluie-neige se stabilise autour de 800 m sur le Massif central et 600 m sur les Alpes.Dans ces conditions, de la neige est attendue sur les points hauts du réseau principalement côté alpin avec les cumuls suivants (ce soir et cette nuit) :Ain - Haute-Savoie / A40 Col de Ceignes/Rampe de Vuache : entre 10 et 20 cm.Haute-Savoie / A410 Col d’Evires : 10 cm.Isère / A43 Col de la Rossatière: Sols blanchis éventuellement : 3 cm.Haute-Savoie / Accès au tunnel du Mont-Blanc : 25 cm.Savoie - A43 / Accès au Fréjus : entre 10 et 20 cm.Isère - A51 / Col du Fau: 5 à 10 cm.Plus modérément côté Massif central :Loire-Rhône / A89 rampes de Violay, N7 col du Pin Bouchain : Sols blanchis.Loire-Puy-de-Dôme / A89-Col de Cervière : entre 5 et 10 cm.Haute-Loire: N102/Col de Fix : entre 3 et 5 cm.Cantal A75/Col de la Fageole : 3 cm.Cantal N122/Accès au tunnel du Lioran : entre 5 et 10 cm.Haute-Loire N88/Col du Pertuis : entre 3 et 5 cm.Ardèche-Haute-Loire / Col de la Chavades/Lafayette : 3 cm.Ces précipitations sont accompagnées d’un vent de Nord-ouest soutenu.Avant tout déplacement, informez-vous sur les conditions de circulation via les sites internet (www.bison-fute.gouv.fr) et en écoutant les radios.Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24 sur internet :