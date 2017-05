Tennis Paul-Henri Mathieu de retour à Lyon

Lionel Roux, directeur du tournoi, annonce la venue du Français Paul Henri Mathieu à l’Open Sopra Steria qui aura lieu du 12 au 18 juin prochain sur les terres du Tennis Club de Lyon.



Actuellement classé à la 115ème place mondiale, PHM, comme il est appelé sur le circuit, est l’un de ces joueurs que l’on aime avoir dans un tableau principal.



"Un palmarès bien fourni, une renommée internationale, une carrière longue de 17 ans, et une certaine idée de l’élégance sur un court." selon l'organisation



« Paulo a une histoire particulière avec Lyon puisqu’il a remporté le GPTL en 2002 face à Kuerten en finale. Et puis personnellement je suis fier de l’avoir pour ses qualités de combattant au coeur vaillant. Il ne faut pas oublier que Paulo a subi une grave blessure au tibia et au péroné en 2010 et que personne ne le pensait capable de revenir. Mais il a cru en lui et, à force de travail et d’abnégation, il a pu se refaire une place sur le circuit» confie Lionel Roux.



Vainqueur de 4 tournois en simple sur le circuit ATP, celui qui a obtenu son meilleur classement en 2008 avec un 12ème rang mondial compte plusieurs matchs épiques à son actif : ses 4 sets intenses contre Rafael Nadal à Roland Garros en 2006, son marathon remporté face à John Isner en 2012 après plus de 5h40 de combat ou ce 5ème match décisif en finale de Coupe Davis contre la Russie de Mikhail Youzhny et Marat Safin.



À noter que 2 wild-cards ont déjà été attribuées pour le tournoi avec une part belle donnée aux jeunes et aux futurs talents du tennis mondial.



Le Canadien Félix Auger-Aliassime classé à seulement 16 ans 341ème mondial, et le Français Corentin Moutet qui, à 18 ans, porte l’espoir du tennis tricolore, ont accepté l’invitation de Lionel Roux.



L’Open Sopra Steria de Lyon se déroulera du lundi 12 au dimanche 18 juin 2017



Tournoi Challenger 75 000$ sur terre battue extérieure au Tennis Club de Lyon



32 joueurs dans le tableau final, 4 joueurs issus des qualifications

4 wild-cards attribuées....