Thierry Braillard renonce à la politique, en dénonçant "guérillas et petites intrigues"

Non investi par la République En Marche, Thierry Braillard (PRG) annonce ce soir qu'il renonce à la politique et qu'il va se consacrer à son métier d'avocat



« J’ai décidé de renoncer à me présenter à l’élection législative de juin prochain dans la première circonscription du Rhône, celle où les Lyonnaises et les Lyonnais m’avaient accordé leur confiance en 2012" écrit le secrétaire d'état au sport dans un communiqué adressé à la redaction de Lyon 1ere



Braillard dénonce "le non-respect de la parole donnée, les guérillas menées et petites intrigues qui ne correspondent guère à l’idée que je me fais de la politique"



"J’ai cru, en apportant mon soutien au candidat En Marche ! Emmanuel Macron, que l’un des premiers objectifs était la rénovation profonde de la vie politique et le rassemblement des progressistes".



Selon lui, "la division des forces de progrès et la tournure que prend la campagne sont mortifères, et pourraient conduire in fine à l’élection de la candidate de la droite dure et conservatrice dans cette circonscription pourtant ancrée à gauche"



L'élu PRG estimé ne pas vouloir "ajouter à ces divisions : ma volonté de privilégier l’intérêt général et de voir triompher les valeurs de progrès m’amènent aujourd’hui à prendre cette difficile décision personnelle".



Braillard rend hommage au Président François Hollande, ainsi qu’à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve "pour leur soutien indéfectible et la confiance qu’ils ont bien voulu me témoigner".



Toujours dans ce communiqué, Braillard dit souhaiter que le nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, "parvienne à apaiser et rassembler la France et à la conduire vers le progrès et la prospérité, tout en préservant la cohésion sociale et la solidarité et en demeurant extrêmement vigilant sur le respect d’une stricte laïcité."