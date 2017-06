Thierry Raevel (ENGIE) est nommé Président du pôle chimie-environnement AXELERA

Thierry Raevel, Délégué du groupe ENGIE pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été nommé Président du pôle de compétitivité chimie-environnement AXELERA, le jeudi 22 juin 2017. Il succède à Pierre Beccat (IFP Energies nouvelles).



45 ans, ingénieur ESEM, Thierry Raevel a débuté sa carrière en 1995 dans une filiale du groupe Bouygues, d’abord au Royaume-Uni en tant que Quantity Surveyor puis comme Chef de projet en France.



Il rejoint le groupe SUEZ (Degrémont) en 2000 pour y exercer pendant 10 ans des postes de Direction de projets puis de Directeur d’activités en France.



Il devient ensuite Business Developer à la Lyonnaise des Eaux pour développer les activités liées à la protection de l’environnement et à la gestion portuaire pendant 3 ans.



Thierry Raevel rejoint en 2013 la Direction de projet du groupe ENGIE dédiée à la transformation des fonctions achats dans l’ensemble des filiales du groupe.



Il est nommé à la délégation régionale d’ENGIE le 1er janvier 2015 et intègre la même année la gouvernance du pôle AXELERA. Il est élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de LYON METROPOLE St-Etienne Roanne et également à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.