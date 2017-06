Thomas Rudigoz (REM): l'ombre de Comparini devenu le protégé de Collomb PORTRAIT

Thomas Rudigoz (REM), élu dimanche dans la première circonscription du Rhône, est le maire du 5e arrondissement de Lyon et un protégé de Gérard Collomb.



"J'ai sa confiance depuis un certain nombre d'années. C'est lui qui m'a

poussé aux cantonales. Qui m'a investi aux municipales. C'est avec lui que

l'on a parlé des législatives et c'est lui qui a été déterminant dans le choix

d'En Marche!", confiait cet ancien membre du MoDem dans une interview à Lyon Capitale à la veille du premier tour des élections législatives.



Ce choix pour l'investiture s'est fait aux dépens de l'ex-secrétaire d'Etat

aux Sports Thierry Braillard (PRG), qui avait été élu député en 2012 avec le

soutien de...G. Collomb.



Avec 64,36% des voix au second tour, Rudigoz a battu le candidat de la

France insoumise Elliott Aubin (35,64%).



Né le 11 janvier 1971 à Lyon, marié et père de trois enfants, cet ancien

journaliste a commencé sa carrière politique à l'UDF dans l'ombre d'Anne-Marie Comparini, tombeuse de Charles Millon à la région Rhône-Alpes.



Il rejoint la galaxie Collomb comme conseiller municipal en 2008 et prend du galon six ans plus tard en remportant le 5e arrondissement.





Avec AFP