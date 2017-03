Tony Parker rachète Lyon Basket

La dernière assemblée générale des actionnaires du Lyon Basket qui s'est tenue ce jeudi a acté l’entrée de Tony Parker dans le capital du club. Il en deviendra ainsi l’actionnaire majoritaire.



Marie-Sophie Obama est d’ores et déjà nommée directrice générale du Lyon Basket.



A la fin de l’exercice 2016/2017, Tony Parker reprendra la présidence du club et Marie-Sophie Obama en sera la présidente déléguée.



"En bonne intelligence, les acteurs actuels et futurs du Lyon Basket collaborent dans cette période de transition, pour une continuité du projet de développement du club et dans le respect de son histoire et ses valeurs" conclut le communiqué du club adressé à la rédaction de Lyon 1ere.



Le club etait jusque-là présidé par l'homme d'affaires Nicolas Forel (photo)



Lyon Basket a connu cette année des résultats très moyens: l'équipe féminine de basket est condamnée à sauver sa place parmi l'élite en passant par les play-down en avril.