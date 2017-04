Top 14 - Clermont s'impose de peu à Lyon et reprend la 2e place

Clermont s'est imposé de justesse à Lyon (23-20), au stade de Gerland, au terme d'un match de la 25e journée de Top 14 de rugby dont le résultat permet à l'ASM de reprendre la 2e place, synonyme de qualification directe pour les demi-finales.



Les Clermontois comptent trois points d'avance sur Montpellier, qui jouera

en déplacement à La Rochelle dimanche (12H30).



Six jours après leur succès contre le Leinster en demi-finale de Coupe

d'Europe, les Auvergnats retrouvaient l'enceinte lyonnaise.



Malgré un quinze de départ largement rajeuni où ne figurait aucun des

titulaires contre les Irlandais, les Jaunards se sont imposés logiquement

malgré un sursaut d'orgueil de Lyon tout près de réaliser le hold-up dans les arrêts de jeu.



De son côté, le LOU avait également fait tourner et donné la part belle aux

futurs retraités avec notamment les titularisations du troisième ligne aile,

Julien Bonnaire, et du demi de mêlée, Nicolas Durand.



En concédant sa deuxième défaite cette saison à domicile, la première à

Gerland, le promu recule au 9e rang en attendant le résultat de

Bordeaux-Toulon samedi soir et hypothèque du coup ses chances de qualification pour les phases finales.



Après avoir concédé un essai au troisième ligne lyonnais Deon Fourie (11), en infériorité numérique, après le carton jaune infligé à Rémy Grosso (4),

Clermont a mis la main sur le ballon et a trouvé la faille par l'ailier,

Alivereti Raka (14).



Incapable ensuite de profiter de sa domination dans le jeu et en mêlée, à

l'image de ces deux percées avortées de Raka (25e) et d'Otari Giorgadze (42e), le finaliste de la Coupe d'Europe s'en est remis à la botte du demi de mêlée, Ludovic Radosavljevic.



Il succédait face aux perches à son ouvreur, Patricio Fernandez, maladroit

(1/3) pour passer cinq pénalités concrétisant la mainmise de son équipe sur le match (23-13, 66).



Après un essai de Stéphane Clément (23-20. 76), Lyon jouait son va-tout

dans les arrêts de jeu.



Au lieu de taper une pénalité bien placée pour accrocher le nul, le LOU

jouait à la main pour tenter de marquer un essai, mais Facundo Isa était retourné dans l'en-but et Clermont préservait ainsi sa courte avance.







