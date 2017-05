Top 14 - Grenoble réussit sa sortie en atomisant le LOU

Relégué en Pro D2, Grenoble a réussit chez lui ses adieux au Top 14 samedi lors de l'ultime journée en passant sept essais à Lyon (51-23),...Le LOU qui ne disputera donc pas les phases finales.



Il s'agit de la 6e victoire dans ce championnat pour le FCG, qui avec 38

points et ce succès bonifié, achève sa saison à la 13e place du Top 14.



Le club isérois accompagne Bayonne en deuxième division, cinq ans après sa remontée.



Le Lyon OU, qui pouvait encore viser la 6e place - qualificative pour les phases

finales - en cas de succès bonifié et d'un faux pas de ses concurrents, échoue finalement en 10e position, avec 55 points.



Corrigé chez son voisin, le club lyonnais termine également loin d'un 7e rang qui l'aurait envoyé vers un double barrage lui permettant, en cas de succès, de disputer la Coupe d'Europe.



Venus à Grenoble sans de nombreux titulaires, Pierre Mignoni et ses joueurs ont été surclassés et ont encaissé leur 13e défaite de la saison.



Piqué au vif par un essai des Lyonnais sur le coup d'envoi, inscrit par Clément après un ballon porté, le FCG répliquait par deux essais consécutifs,

marqués par Sawailau et Jacquot (4e, 11e).



Au supplice en mêlée, le LOU peinait également à occuper le camp adverse.

Il pliait sur une nouvelle incursion des Isérois, conclue avant la mi-temps

par Saseras (33e).



Tandis que les Lyonnais évoluaient à quatorze après le carton jaune de

Paulino, les Grenoblois consolidaient leur avance grâce à quatre nouveaux

essais, inscrits par Héguy (43e), Sawailau (47e), Dardet (54e) et Hunt (57e).



Les coéquipiers de Jérôme Porical répondaient par Clément (51e) et Kaabeche (59e), mais ils n'empêchaient pas la large victoire du FCG.





Avec AFP