Top 14 - L'ex-All Black Hosea Gear sur le point de s'engager avec le LOU

L'ailier néo-zélandais Hosea Gear, 32 ans et 14 sélections chez les All Blacks, en manque de temps de jeu à Clermont, est sur le point de s'engager avec le LOU Rugby, affirme jeudi le quotidien régional Le Progrès.



L'ailier a déjà passé sa visite médicale à Lyon et "l'affaire devrait se régler avant la fin de la semaine", affirme le journal, sans citer ses sources.



Interrogée, la direction du LOU s'est refusée à tout commentaire. Le

journal affirme que Gear pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès le 30 décembre, face à l'UBB.



Gear serait recruté comme joueur supplémentaire ou joker médical de Franck Romanet. Le club rhodanien est grandement dépourvu aux ailes du fait des absences de Romanet (rupture ligamentaire au poignet), Nalaga (mollet), Clunies-Ross (lombalgie) et Tuva (genou).



Gear est actuellement très peu utilisé à Clermont, avec seulement quatre

matches (dont un en tant que titulaire) depuis le début de la saison.



Selon le journal, le jeune ouvreur Piero Dominguez (21 ans), fils de l'ancien international italien Diego Dominguez, a aussi signé un contrat d'un an avec le LOU. Piero Dominguez possède la double nationalité française et

argentine.



