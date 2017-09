Top 14 - Le LOU confirme face à Brive et prend la 2e place au classement

Le LOU s'est imposé (29-14) contre Brive, samedi, au stade de Gerland pour le compte de la deuxième journée de Top 14, validant

ainsi son succès acquis sur le terrain du Stade Français en ouverture du

championnat.



Du coup, les Lyonnais pointent à la deuxième place du classement.



De leur côté, battus à domicile la semaine dernière par La Rochelle, les

Brivistes restent en bas du tableau avec zéro point.



Vainqueurs à Paris lors de la première journée, le LOU enchaîne un second

succès consécutif, obtenant sa première victoire à domicile face à un

adversaire qu'il n'avait pas réussi à battre la saison dernière (15-15, 6-23).



Dans un match longtemps fermé, les Lyonnais ont réussi à faire sauter le

verrou défensif adverse sur un ballon de récupération.



Le jeune demi de mêlée Baptiste Couilloud lançait le contre et trouvait son arrière, Jean-Marcellin Buttin, qui était stoppé sur la ligne.



Couilloud ramassait alors la balle pour inscrire un essai opportuniste

(16-9, 45e).



La seconde période était ensuite largement dominée par les Lyonnais qui s'envolaient vers un succès tranquille, avec notamment un deuxième essai d'Alexis Palisson bien servi par Frédéric Michalak, entré en jeu peu avant.



Légèrement dominateurs en conquête et dans l'occupation, ils n'avaient

auparavant pas réussi à prendre le large au score.



Seuls les deux buteurs, Lionel Beauxis pour le LOU, et Gaëtan Germain pour

Brive, avaient animé le tableau d'affichage, dans une première période durant laquelle les défenses avaient pris le dessus sur de timides intentions offensives, avant que le travail de sape lyonnais ne fasse effet.







Avec AFP