Top 14 - Le LOU dévore Montpellier

Montpellier a raté l'occasion de reprendre à Castres la 3e place du Top 14 de rugby après sa défaite à Gerland, ce dimanche midi (16-3), au terme d'un match d'une grande pauvreté technique disputé dans des conditions climatiques difficiles.



Dominés du début à la fin, les Héraultais n'ont jamais été en mesure de l'emporter au stade de Gerland, proposant un jeu indigne d'une équipe quatrième du classement.



En revanche, les Lyonnais ont décroché un succès précieux dans la course au maintien et reprennent ainsi dix points d'avance sur Grenoble, premier relégable. Ils remontent au 11e rang en attendant le match entre le Stade Français et Bordeaux (17h00).



Solides sur leurs bases, en défense et en conquête, disciplinés, les "rouge et noir" ont mis d'entrée la main sur le match et ne l'ont jamais lâché.



"Nous n'avons pas volé notre victoire. Nous avons bien maîtrisé le match", s'est réjouit le directeur sportif lyonnais, Pierre Mignoni.



Tout en admettant: "nous aurions pu mettre un essai de plus. Il y a deux actions que nous aurions dû terminer. C'est tellement dur de se créer des occasions face à une équipe dense physiquement".



L'ouvreur australien, Mike Harris, auteur d'un sans faute au pied (4/4) s'est chargé dans un premier temps de concrétiser la domination de son équipe (9-0. 45).



En première période, les Lyonnais ont obtenu des occasions par leur demi de mêlée, international U20, Baptiste Couilloud (7, 39), qui a livré un très bon match.



Nouvel arrivant à Lyon, le troisième ligne international argentin, Facundo Isa, omniprésent en défense, a également percé la défense montpelliéraine à deux reprises (11, 23).



Finalement, le LOU Rugby a fini par profiter des erreurs d'une équipe Héraultaise fantomatique.



Dominé en conquête, incapable de conserver le ballon, le MHR a vu ses nombreuses fautes au sol logiquement sanctionnées d'un carton jaune, infligé au talonneur, Bismark du Plessis (45).



Dans la foulée, le centre Hemani Paea a pu marquer l'essai du KO (16-0, 49), alors que Montpellier n'est pas parvenu à se révolter pour aller chercher le bonus défensif, malgré une pénalité passée par Willie du Plessis (16-3, 59).



"Nous n'avons jamais eu de réelles occasions de venir dans les vingt-deux mètres Lyonnais pour les inquiéter. Nous avons pris dix pénalités avant la mi-temps, c'est compliqué de jouer", a constaté de son côté l'ailier Montpelliérain, Benjamin Fall.



"Les conditions étaient difficiles mais ce n'est pas une excuse pour ne pas envoyer de jeu ou ne pas scorer", a-t-il encore regretté.





Avec AFP