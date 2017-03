Top 14: Le LOU marque des points pour son maintien

Le LOU, avec un festival offensif ponctué de sept essais, a encore avancé vers son maintien en Top 14 après avoir battu sans difficulté (52-7) une faible équipe de Bayonne, lanterne rouge, samedi sur son

terrain de Gerland lors de la 22e journée de Top 14.



Grâce à ce succès bonifié, les Lyonnais ont désormais treize points d'avance sur Grenoble (13e) à quatre journées de la fin du championnat.



De son côté, Bayonne, avec 14 points de retard sur le Stade français,

opposé à Toulon dimanche soir, paraît en grande difficulté pour éviter la

relégation en Pro D2.



Le LOU a marqué le premier de ses sept essais dès la 21e seconde de jeu, par le troisième ligne argentin, Facundo Isa.



Deux minutes plus tard, l'arrière Toby Arnold assommait les Basques (14-0,

3e).



A la douzième minute, le centre Thibaut Regard offrait déjà le bonus

offensif à son équipe (21-0) et la mi-temps était sifflée sur un score de 24-0

après une pénalité de Frédéric Michalak.



Bayonne a manqué une occasion de se relancer au retour des vestiaires sur

une percée du pilier Richard Choirat (43).



Dans la foulée, le pilier gauche Aretz Iguiniz était sanctionné d'un carton

jaune en mêlée, qui sonnait le glas des derniers espoirs de retour des

Basques, et Le LOU se détachait définitivement avec quatre autres essais transformés signés Carl Fearns (49), Arnold (58), de pénalité (72), et

Napolioni Nalaga, pour s'imposer 52-7.





