Top 14: Le LOU vise mieux que le maintien

Le LOU vise "mieux" que le maintien la saison prochaine, et s'accorde même "le droit de rêver" avec un effectif renforcé par quatorze recrues, a indiqué lundi Yann Roubert, le président du club de Top 14 à l'occasion de la conférence de presse de rentrée.



"Nous avons le droit de rêver et pourquoi pas faire de belles choses cette saison, mais il faut garder les pieds sur terre car on est à l'abri de rien" pour la deuxième saison consécutive du LOU dans l'élite, a déclaré le dirigeant.



"Nous avons le sentiment de nous être renforcés et nous espérons faire

aussi bien, mieux si l'on peut", a-t-il poursuivi, en précisant la stratégie

de l'intersaison: "Nous avons tenté de trouver le bon équilibre entre des

espoirs et des joueurs expérimentés."



Le LOU a enregistré cet été quatorze arrivées, parmi lesquelles celles de

l'ailier Alexis Palisson (ex-Toulouse), de l'arrière Jean-Marcellin Buttin

(ex-Bordeaux), du deuxième ligne François van der Merwe (ex-Racing 92) et du troisième ligne Liam Gill (ex-Toulon).



"L'ossature a été conservée et c'est important. Notre groupe est jeune et

progresse. Nous avons tenté d'être un peu moins en quantité pour favoriser la qualité, tout en misant sur l'intégration de nos jeunes. Ils auront du temps de jeu cette saison", a assuré de son côté l'entraîneur Pierre Mignoni.



L'effectif a repris l'entraînement le 12 juin. Trois matches amicaux sont

au programme des Lyonnais, dont le premier est prévu contre leur voisin

Grenoble (Pro D2) le 28 juillet à Vienne.



En raison des travaux d'aménagement des tribunes du stade Gerland qui

doivent s'achever fin août, le LOU a demandé à jouer la première journée duChampionnat à l'extérieur, le week-end du 26 août. Le calendrier du Top 14 sera connu le 8 juillet.





