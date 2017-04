Top 14 - Le leader La Rochelle tombe à Lyon

La Rochelle n'égalera pas le record de victoires consécutives en Top 14: le leader du championnat s'est incliné face au LOU (29-25) samedi au stade de Gerland, lors de la 24e journée de Top 14.



Ce record de onze succès de rang est détenu par le Stade Toulousain depuis

la saison 2008-2009.



Le LOU a également mis fin à la série de onze matches sans défaite (un nul,

dix victoires) des Rochelais, débutée après leur revers à Bordeaux-Bègles

(0-26) le 19 novembre dernier.



Grâce à ce succès, l'OL, 12e du classement début mars, remonte à la sixième place, juste derrière le Stade Français, et se retrouve ainsi en position de se qualifier pour la phase finale pour la première fois de la saison, au coeur d'un peloton où les écarts sont très serrés.



Entre des Rochelais assurés de participer aux demi-finales du Top 14, et des Lyonnais, tout heureux d'avoir assuré leur maintien une semaine plus tôt en gagnant à Castres, la part belle a été donnée au jeu.



Malgré l'absence de dix joueurs, blessés ou ménagés, en vue de la

demi-finale européenne programmée la semaine prochaine, les Rochelais

entendaient toutefois faire honneur à leur rang.



Damien Lagrange marquait un essai opportuniste après un cafouillage des

Lyonnais devant leur ligne (7-5. 12).



Puis Vincent Pelo concrétisait en bout

de ligne un bon lancement de son équipe (12-5, 15).



Contrés en touche et bousculés d'entrée en mêlée, comme en témoigne le changement de pilier droit opéré dès la 29e minute avec le remplacement de Lekso Kaulashvili par Mohamed Boughanmi, les Rochelais ont subi l'enthousiasme

adverse à l'image des essais marqués par l'ailier Toby Arnold (22), et le demi

de mêlée Baptiste Couilloud (29).



Dominés en deuxième période, les Rochelais se sont reposés sur leur défense et ont repris le score sur une pénalité de l'ouvreur, Benjamin Noble (18-17, 54).



Un en-avant de Napolioni Nalaga devant la ligne (60), puis une pénalité sur le poteau de Lionel Beauxis (65) ont empêché le LOU de concrétiser sa

domination.



Les Rochelais ont fini par craquer sur deux mauls lyonnais, conclus par Facundo Isa (72, 75).



Une dernière attaque, conclue entre les perches par Kevin Gourdon a permis au leader de repartir avec un bonus défensif heureux au vu de la seconde période.







Avec AFP