Top 14/Transferts: Grice à Oyonnax pour deux ans

Le 3e ligne néo-zélandais Rory Grice de Grenoble, retrogradé en Pro D2, a signé pour deux ans en faveur d'Oyonnax, a annoncé mardi le club de l'Ain, promu en Top 14.



Agé de 27 ans, Grice (1,92 m, 118 kg) est arrivé en France, à Grenoble, en

2014. Il a inscrit douze essais sur les deux dernières saisons.



Ses statistiques affichent également 90% de plaquages réussis, soit 15

plaquages par match sur les 55 qu'il a disputés en Top 14 et sur cinq

rencontres de Challenge européen.



Grice fait partie des trois joueurs, avec le Français Loïck Jammes et l'Irlandais Denis Coulson, impliqués dans une présumée affaire de viol après un match à Bordeaux le 12 mars. Ils sont mis en examen depuis le 11 avril pour

"viol en réunion" et placés sous contrôle judiciaire.



Selon une porte-parole de l'USO, l'arrivée de Grice a fait l'objet d'une

large consultation auprès du personnel sportif et administratif du club.







Avec AFP