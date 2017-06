Top 14/Transferts: Vartanov (Racing) pour deux ans à Oyonnax

Le pilier français du Racing 92, Khatchik Vartanov, a signé pour deux ans à l'US Oyonnax, promu en Top 14, a annoncé ce mardi le club de l'Ain.



Agé de 24 ans, Vartanov a été formé au Racing à partir de 2011 et a été

double champion de France espoirs avec le club des Hauts-de-Seine en 2014 et 2015.



Il a intégré le groupe professionnel en 2015-2016, saison au terme de laquelle il est devenu champion de France, participant notamment à la finale jouée à Barcelone.



Cette saison, Khatchik Vartanov a disputé une dizaine de rencontres en

championnat et coupe d'Europe.



Il fait partie de la sélection des Barbarians qui jouera en Afrique du Sud les 16 et 23 juin.





Avec AFP