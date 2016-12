Top 14: la der pour le LOU à Vénissieux

Les Lyonnais sont en chute libre avec quatre revers d'affilée en championnat et n'ont plus que 6 points d'avance sur le premier relégable Grenoble.



Une réaction est d'autant plus

nécessaire qu'il s'agit de leur tout dernier match au Matmut Stadium de

Vénissieux, leur enceinte depuis fin 2011, avant un court déménagement à

Gerland.



Les Bordelais n'ont pas non plus passé le meilleur Noël possible après deux défaites à domicile, dont la dernière face à Pau qui a affecté le groupe.



Un nouveau revers les éjecterait très probablement hors du top 6,

qualificatif pour la phase finale.





Avec AFP