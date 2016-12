Top 14: le LOU confirme l'arrivée de l'ex-All Black Hosea Gear

Le LOU a confirmé mardi l'arrivée "dans la semaine" de l'ailier néo-zélandais Hosea Gear, 32 ans et 14 sélections chez les All Blacks, en manque de temps de jeu à Clermont.



Hosea Gear est recruté comme joueur supplémentaire "jusqu'à la fin de la

saison".



"En forme physiquement, Hosea Gear devrait prochainement pouvoir postuler à une place au sein du groupe", a indiqué le LOU Rugby dans un communiqué.



Le quotidien régional Le Progrès, qui avait révélé il y a quelques jours

l'arrivée prochaine de l'ex-All Black, affirmait alors que Gear pourrait faire

ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès le 30 décembre, face à l'UBB.



Gear vient renforcer le club lyonnais aux ailes, où il est actuellement

fort démuni du fait des absences de Romanet (rupture ligamentaire au poignet), Nalaga (mollet), Clunies-Ross (lombalgie) et Tuva (genou).



Gear était très peu utilisé à Clermont, avec seulement quatre matches (dont

un en tant que titulaire) depuis le début de la saison.



Avec AFP