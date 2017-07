Tour de France - 9e étape: Uran gagne, Froome reste en jaune à Chambéry

Le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale) a remporté la 9e étape du Tour de France, dimanche, entre Nantua et Chambéry, marquée par la chute et l'abandon de l'Australien Richie Porte.



Le Britannique Chris Froome (Sky) a gardé le maillot jaune de leader après

cette étape de montagne qui a coûté du temps à l'Espagnol Alberto Contador.



L'examen de la photo-finish a été nécessaire pour départager Uran et le

Français Warren Barguil.