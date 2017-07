Tour de France: les routes de la région impactées

Le Tour de France 2017 va impacter des axes routiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes les dimanche 9, mardi 18 et mercredi 19 juillet



Étape 9 : dimanche 9/07/2017 : Nantua -Chambéry

La D1084 entre Montréal, Nantua et les Neyrolles sera fermée entre 0h et 17h. La circulation pourrait être délicate sur A40 aux abords des sorties 8 et 9. Il est conseillé aux usagers en transit entre Annecy Genève et Bourg Lyon d'éviter ce secteur.



Etape 16 : mardi 18/07/2017 : Le Puy en Velay Romans sur Isère...

la sortie 13 « Tain l'Hermitage » de A7 sera fermée de 12h30 à 17h30.

la N7 sera coupée à Tain entre 13h et 17h. Il est conseillé aux usagers en transit entre Lyon et Valence d'éviter ce secteur.

Sur la commune d'Alixian, la sortie 5 de N532 sera fermée entre 12h et 18h.



Etape 17 : mercredi 19/07/2017 : La Mure Serre chevalier

De fortes perturbations de circulation sont attendues sur la N85 dans la traversée de la Mure entre 7h et 15h. Dans ce secteur, les PL de plus de 7,5 tonnes seront interdits sur la N85 entre Grenoble et Corps dans les 2 sens de circulation à partir du mardi 18 juillet 20h jusqu'au mercredi 19 juillet 15h.

La D1091 entre Grenoble et Briançon sera également impactée par le passage de la course entre 9h et 20h.

Il est conseillé aux usagers d'éviter ces secteurs.