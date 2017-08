Tour de l'Ain - 3e étape : coup double pour Pinot et Gaudu, la FDJ à l'honneur

La Française des Jeux a été la

grande gagnante de la 3e étape du Tour de l'Ain cycliste disputée vendredi

entre Lagnieu et Oyonnax sur 135,2 kilomètres avec la victoire de David Gaudu alors que Thibault Pinot, 2e, s'est emparé du maillot jaune de leader.



4e du Giro, Pinot, 27 ans, qui devance Gaudu (2e) au général d'une seconde,

avait abandonné lors de la 17e étape du Tour de France.



Agé de 20 ans, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2016, Gaudu remporte, quant à lui, sa première victoire chez les professionnels.



Accompagné par Pinot mais aussi par Brice Feillu (Fortuneo-Oscaro),

finalement 4e, il s'est échappé dans l'ascension du Col du Berthiaud (1ère

catégorie) pour faire définitivement la différence dans cette première des

deux étapes de moyenne montagne.



Celle-ci comportait aussi deux autres difficultés majeures de 1ère catégorie, la Côte d'Ordonnaz et le Col de Ballon.



Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) s'est classé 3e à 55 secondes du

vainqueur, après s'être extirpé d'un groupe de contre-attaque dans lequel

figurait, outre Feillu, le Néerlandais Steven Kruijswijk (Lotto-NL) qui a fini

5e.



En embuscade, Geniez, vainqueur de l'épreuve en 2015, est 3e au général à

56 secondes du leader.



Samedi, la 4e et dernière étape, entre Lélex-Monts Jura et Culoz sur un

tracé de 111,2 kilomètres avec notamment l'ascension du Col du Grand Colombier (1ère cat.) sera, comme en 2016, déterminante pour la victoire finale.





