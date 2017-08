Tour de l'Ain - Pinot vainqueur final, Geniez enlève la 4e étape

Le Français Thibaut Pinot (FDJ) a remporté ce samedi la 29e édition du Tour de l'Ain Cycliste dont la 4e étape, disputée entre Lélex-Mont-Jura et Culoz sur 111,2 kilomètres a été gagnée par son compatriote Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale).



Geniez a devancé Pinot dans une arrivée groupée et l'Italien Mattia

Cattaneo (Androni).



Au classement général, Pinot distance son coéquipier David Gaudu de 14

secondes et Geniez de 52 secondes.