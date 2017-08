Tour de l'Ain - Thibaut Pinot en vedette

Thibaut Pinot, 4e du dernier Giro, sera la principale attraction du Tour de l'Ain, de mardi à samedi, où ses talents de grimpeur pourront lui permettre de faire la différence lors des deux dernières étapes de montagne.



Pinot, contraint d'abandonner dans la 17e étape du Tour de France avant le

sommet de la Croix-de-Fer en raison d'un état fiévreux, aura une belle

occasion de se refaire une santé.



La 4e et dernière étape du Tour de l'Ain, après le prologue à Bourg-en-Bresse, devrait convenir au triple vainqueur d'étape sur le Tour,

dans la mesure où elle comporte l'ascension du Grand Colombier (Jura), déjà emprunté par la Grande Boucle en juillet.



Le Franc-Comtois de 27 ans, troisième du Tour 2014, sera notamment épaulé

par son jeune coéquipier David Gaudu, âgé de 20 ans et vainqueur du Tour de l'Avenir 2016. Mais le grimpeur français devra surveiller de près l'équipe AG2R La Mondiale qui aligne notamment Alexandre Geniez, vainqueur en 2015, et le vétéran Samuel Dumoulin (36 ans).



De même, le Néerlandais Steven Kruijswijk (Lotto), en reprise pour préparer le Tour d'Espagne, fait aussi figure de vainqueur potentiel.



Enfin, Nacer Bouhanni (Cofidis) visera le classement par points et la

victoire dans les deux premières étapes de plaine.



L'an passé, le Néerlandais Sam Oomen (Giant-Alpecin) avait gagné le Tour de

l'Ain avec une seconde d'avance sur le Belge Bart de Clercq et le Français

Pierre Latour.



Les équipes:

FDJ, Lotto, Cofidis, AG2R-La Mondiale, Direct Energie, Sunweb, Fortuneo,

Wanty, Androni-Sidermec-Bottecchia, Auber 93, Roubaix Lille-Métropole,

Marseille- Provence, Allemagne Espoirs, France Espoirs, Armée de terre, Astana

City, Team Roth-Akros



Les étapes

Mardi - Prologue à Bourg-en-Bresse 3,8 km

Mercredi - 1re étape: Polliat-Trévoux 141,1 km

Jeudi - 2e étape: Ambérieu-en-Bugey - Saint-Vulbas 145 km

Vendredi - 3e étape: Lagnieu-Oyonnax 137,8 km

Samedi - 4e et dernière étape : Lelex-Monts-Jura - Culoz 112,2 km





Avec AFP