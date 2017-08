Tour de l'Ain - l'Espagnol Lobato s'impose et prend le maillot jaune

L'Espagnol Juan José Lobato a

remporté au sprint la 1re étape du Tour de l'Ain cycliste disputée mercredi

entre Polliat et Trévoux sur 141,1 kilomètres et s'est emparé du maillot jaune de leader grâce au jeu des bonifications.



Lobato, 5e du prologue remporté mardi par Johan Le Bon, a devancé sur la ligne d'arrivée les Français Nacer Bouhanni (Cofidis) et Steven Tronet (Armée de terre).



Un groupe de cinq hommes, les Français Paul Ourselin, Florian Stork, Felix Pouilly, l'Allemand Johannes Schinnagel et le Kazakh Sergei Luschenko, s'était échappé dès les premiers kilomètres avant de faire la course en tête jusque au premier passage prévu sur la ligne d'arrivée dans les rues de Trévoux.



Ils ont eu jusqu'à 3 min 50 sec. d'avance mais ont finalement été repris par le peloton dans les onze derniers kilomètres de l'étape pour une arrivée sur un sprint massif.



Jeudi, la 2e étape emmènera le peloton d'Ambérieu-en-Bugey à Saint-Vulbas sur un parcours roulant de 145 kilomètres qui favorisera encore les sprinters.





