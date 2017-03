Tournée des "Vieilles Canailles": Johnny Hallyday à Pérouges ?

La tournée des "Vieilles Canailles" avec Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday est maintenue début juin malgré l'annonce de son cancer par le chanteur qui vit à Los Angeles, a affirmé jeudi à l'AFP la société de production Décibels Prod.



"Rien ne change. Rendez-vous est pris le 10 juin à Lille (première date de

la tournée), l'artiste a hâte d'y être", a déclaré un responsable de la

société de production de la tournée, sous couvert de l'anonymat.



Le chanteur de 73 ans a annoncé mercredi soir être soigné pour un cancer dont il n'a pas précisé la nature.



La tournée des "Vielles Canailles" doit débuter à Lille le 10 juin et se

terminer le 5 juillet à Carcassonne après être passée par une quinzaine de villes dont Bruxelles et Pérouges dans le cadre de son traditionnel Festival, Me 4 juillet au Polo Club de Saint-Vulbas